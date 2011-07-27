Украина и Турция пересмотрят условия воздушного сообщения

Правительства Украины и Турецкой Республики подпишут новое соглашение о воздушном сообщении.

Соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины по представлению вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА был одобрен сегодня, 27 июля, на заседании правительства, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, новое Соглашение будет определять порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Турцией; порядок назначения авиапредприятий, а также устанавливать условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов.

Кроме того, Соглашение предусматривает взаимное признание удостоверений членов экипажа, устанавливает механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), будет содержать положения относительно авиационной безопасности и т. п.

Как отмечают в министерстве, заключение соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Турецкой Республики о воздушном сообщении позволит усовершенствовать двустороннюю договорно-правовую базу по выполнению регулярного воздушного сообщения между Украиной и Турцией.