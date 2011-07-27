Директором по инвестициям Intel Capital в СНГ назначен Красных

Директором по инвестициям глобального инвестиционного фонда Intel Capital в России и других странах СНГ назначен Максим КРАСНЫХ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Intel.

Как отмечается в сообщении, до прихода в Intel М.КРАСНЫХ выполнял обязанности инвестиционного директора в Alfa Capital Partners, ранее работал в подразделении Corporate Finance and Transaction Services Group компании PriceWaterhouseCoopers. Имеет степень MBA (Колумбийский университет, Нью-Йорк) и степень магистра по финансам (Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва).

Справка УНИАН. Глобальный инвестиционный фонд корпорации Intel Capital вкладывает средства в новые компании, работающие в технологическом секторе. С 1991 г. Intel Capital инвестировал более 10 млрд. долл. в 1140 компаний из 50 стран. В Украине Intel Capital инвестировал в компанию «Украинские новейшие технологии».

Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности процессоров для компьютеров. Во 2 квартале 2011 года чистая прибыль корпорации Intel (США) составила 3 млрд. долл., выручка - 13 млрд. долл.