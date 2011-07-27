В Черкасской области грузоперевозки выросли на 21%, пассажироперевозки – на 21,5%

В январе-июне 2011 г. предприятиями транспорта Черкасской области перевезено 5797,1 тыс. т грузов, что на 21,3% больше объемов января-июня 2010 г. Услугами пассажирского транспорта в Черкасской области в январе-июне 2011 г. воспользовались 72,1 млн. пассажиров, что на 21,5% больше объемов января-июня 2010 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области,

Согласно сообщению, грузооборот увеличился на 20,1% и составлял 5181,5 млн. т/км. В частности, железнодорожным транспортом в январе-июне 2011 г. отправлено 3500,3 тыс. т грузов и выполнено грузооборот 4529 млн. т/км, что соответственно на 15,6% и на 19,3% больше, чем за январь-июнь 2010 г. Увеличилось отправление основных номенклатурных групп грузов: лесных грузов - на 47,2%, лома черных металлов - на 40,9%, строительных грузов - на 27,1%, зерна и продуктов помола - на 20,4%, химических и минеральных удобрений - на 7%. Сократилось отправление нефти и нефтепродуктов - на 41,7%, угля - на 84,7%, черных металлов - на 97,4%. Среднесуточная разгрузка вагонов сократилась на 2,2% и составляла 175 вагонов через сутки. По сравнению с январем-июнем 2010 г. среднесуточная производительность локомотива выросла на 3,1%, а производительность вагона – на 19,6%.

Автомобильным транспортом перевезено 2292,3 тыс. т грузов и выполнено грузооборот в объеме 646,5 млн. т/км, что соответственно на 31,2% и на 24,7% больше объемов января-июня 2010 г. Перевозка грузов автотранспортом физических лиц - предпринимателей возросла на 59,5% и составляла 1405,3 тыс. т.

Речным транспортом в январе-июне 2011 г. перевезено 4,5 тыс. т грузов заграничного соединения, что составляет 90% от объемов 6 месяцев в прошлом году. Выполненный грузооборот составляет 6015,2 тыс. т/км, что в 120,3 раз больше, чем в соответствующем периоде в прошлом году. В порту переработано 2 тыс. т грузов, что составляет 46,5% от обработанных грузов за 6 месяцев 2010 г., и обработано 1 судно, что составляет 50% соответствующего периода в прошлом году.

Пассажирооборот в январе-июне 2011 г. в Черкасской области составил 1709,3 млн. пасс./км - на 8,7% больше объемов января-июня 2010 г.

Железнодорожным транспортом отправлено 2817 тыс. пассажиров и выполнено при этом пассажирскую работу 1033 млн. пасс./км, что соответственно на 0,9% меньше и на 4,2% больше объемов января-июня 2010 г. В пригородном соединении отправлено 2330 тыс. пассажиров - на 1,6% меньше объемов января-июня 2010 г. Автомобильным транспортом воспользовались 46 млн. пассажиров, выполненная при этом пассажирская работа равняется 543,5 млн. пасс./км, что соответственно на 2,2% и на 5,4% больше объемов января-июня 2010 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц - предпринимателей возросла на 3,6% и составляла 11,3 млн. пассажиров.

Электротранспортом перевезено 23,3 млн. пассажиров, что на 9,2 млн. пассажиров, или в 2 раза, больше объемов января-июня 2010 г. Объемы выполненных платных перевозок составляли 4735,5 тыс. лиц, или 20,3% от общих перевозок. Пассажирооборот увеличился в 2 раза и составлял 132,8 млн. пасс./км.