ЕБРР одобрил предоставление Interleaseinvest 75 млн. евро кредита

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 26 июля одобрил предоставление Interleaseinvest LLC кредита на сумму 75 млн. евро.

Об этом УНИАН сообщил ведущий советник ЕБРР в Украине Антон УСОВ.

Согласно информации о проекте, размещенной на сайте ЕБРР, кредит предоставляется «как частичное финансирование приобретения около 3 тыс. новых грузовых вагонов в целях удовлетворения растущего спроса на услуги компании».

Также сообщается, что общая стоимость проекта оценивается в 300 млн. евро.

Справка УНИАН. ООО «Интерлизинвест» является частным поставщиком грузовых вагонов для операционной аренды с целью железнодорожных перевозок грузов для корпоративных клиентов в Украине. В настоящее время компания владеет и управляет около 1 200 вагонов и обслуживает клиентов украинских отраслей промышленности.