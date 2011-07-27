Более 37% доходов "Укртелекома" пришлось на услуги городской телефонной связи

Основная доля доходов ПАО "Укртелеком" в 1-м полугодии 2011 года пришлась на услуги местной городской фиксированной телефонной связи – 37,5%. Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доходы от городской телефонной связи в составили 1,48 млрд. грн., их удельный вес в структуре доходов компании составил 37,5% (в 1-м квартале 2011 г. – 37,0%).

Междугородная и международная телефонная связь принесла компании за отчетный период почти 1,28 млрд. грн., ее удельный вес в структуре доходов составил 32,3% (в 1-м квартале 2011 г. - 32,7%).

На третьей позиции в структуре доходов компании - компьютерная связь (включая широкополосный доступ в Интернет и другие виды передачи данных), доходы от которой составили 736,9 млн. грн., удельный вес в структуре доходов - 18,9% (в 1-м квартале 2011 года – 18,6%).

Доходы от мобильной связи составили 175 млн. грн., от сельской связи - 139,1 млн. грн., от проводного вещания – 92,3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, чистый убыток "Укртелекома" в 1-м полугодии 2011 года составил 215,41 млн. грн. Объем доходов от предоставленных услуг связи составил 3 млрд. 920,8 млн. грн., что на 81 млн. грн., или на 2,0%, меньше аналогичного периода прошлого года.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет более 10,2 млн. абонентов, широкополосного Интернета – более 1,1 млн. человек. Компания также предоставляет услуги мобильной связи.

Основным акционером компании является ООО "ЕСУ" (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 182 физическим и юридическим лицам.