Частных перевозчиков в Киеве после следующего конкурса может стать вдвое меньше

Частных перевозчиков маршрутными такси в Киеве может стать вдвое меньше после следующего конкурса управления транспорта Киевской городской государственной администрации по распределению маршрутов.

Об этом сегодня сообщил журналистам председатель Киевской городской организации работодателей-перевозчиков "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ.

«Из 62 перевозчиков Киева после конкурса останется где-то половина», - сказал он.

По его словам, приблизительно по 150 маршрутам в Киеве закончились договора, конкурс не проводился более года. Следующий конкурс, предварительно, может состояться в сентябре т.г. «На конкурс будут выставлены пакеты маршрутов (по 4-5 маршрутов)», - отметил В.ЛИПЕЦКИЙ. По его словам, для того, чтобы победить в конкурсе, на котором будут выставляться не маршруты, а пакеты маршрутов, перевозчику необходимо иметь 80-90 машин. «Нужно 80-90 машин, чтобы перевозчик имел право для подачи документов на участие в конкурсе. Таким образом, все эти маршруты будет перехватывать «Киевпастранс», - считает он.

Как отметил В.ЛИПЕЦКИЙ, такая ситуация противоречит антимонопольному законодательству, ведь на сегодня, по его данным, «Киевпастранс» занимает 100% рынка автобусных перевозок пассажиров в нормальном режиме и около 30% - в режиме маршрутных такси. В свою очередь, монополизация рынка может привести к повышению цен, которые на сегодня сдерживает конкуренция. В то же время, он отметил, что для нормального функционирования, обновления парка цены повышать нужно. «Сегодня перевозчики с удовольствием сделали бы 5-6 грн. за проезд, но не могут — конкуренция сдерживает цены... Монополия опасна, при этом цены могут расти», - сказал он. По словам В.ЛИПЕЦКОГО, для нормального функционирования перевозчикам ежегодно нужно менять около 15% парка, однако при рентабельности 1-2% это невозможно сделать. Он также сказал, что пока что повышать цены никто не будет. «Сегодня никто не рискнет сказать о повышении тарифов, потому что потеряет пассажиров», - сказал он.