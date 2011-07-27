«Сбербанк России» и «Укравтодор» подписали кредитное соглашение на 376 млн. долл.

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) и АО «Сбербанк России» 22 июля 2011 г. в результате длительных переговоров со многими ведущими банками мира подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита на сумму 376 млн. долл. США (эквивалент 3 миллиарда гривен).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

Кредит будет направлен на срочные работы по приведению дорожной инфраструктуры в надлежащее состояние накануне проведения в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как отмечается в сообщении, кредит привлечен по наиболее выгодной на сегодняшний день ставке, которая не будет изменяться под влиянием ряда экономических и финансовых факторов, которые существуют на мировых рынках капитала в связи с ожиданиями инвесторов относительно очередной волны финансового кризиса, возможных дефолтов в некоторых странах мира.

Стороны достигли согласия относительно срока кредитования 5 лет, что в сегодняшних условиях является оптимальным сроком для подобных сделок, считают в «Укравтодоре».

Кредитные средства «Укравтодор» планирует использовать на строительство и реконструкцию автодорог, в том числе дорог, которые будут задействованы в рамках подготовки Украины к международному чемпионату по футболу Евро-2012.

Согласно сообщению, основаниями для привлечения кредита является Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и постановление Кабинета министров Украины от 06.06.2011 г. № 634, которым предусмотрено предоставление государственных гарантий по заимствованиям, в том числе «Укравтодора».