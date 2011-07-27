Крюковский ВСЗ с японскими компаниями модернизирует вагоны для киевского метро

ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) совместно с японскими компаниями в 2012 году займется модернизацией вагонов метро для Киевского метрополитена.

Как сообщил журналистам глава правления предприятия Евгений ХВОРОСТ, вагоны метро, которые работают на постоянном токе, будут переводить на переменный.

«Мы совместно с японскими компаниями займемся модернизацией старых вагонов-метро, которые работают на постоянном токе. Будем переводить их на асинхронный привод, ставить двигатели переменного тока. Таким образом, получится экономия электроэнергии, снизится нагрузка на электростанции», – сказал он.

Всего в планах модернизация 200 вагонов-метро, однако на предприятии не уверены, что успеют в 2012 году выполнить весь объем работ. «Все будет зависеть от сроков поставок, японцы планируют поставить комплектующие через 9-10 месяцев», – отметил Е.ХВОРОСТ. Он добавил, что, возможно, данный проект продолжится в 2013 году.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых. В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов и 42 пассажирских.