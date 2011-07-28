В Киеве до 1 августа частично будет запрещено автодвижение по мостовому переходу

В Киеве с 10.00 28 июля до 16.00 1 августа этого года будет запрещено движение автотранспорта с правого берега Днепра на левый по железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.

Об этом УНИАН сообщили в отделе информационного обеспечения Киевской городской госадминистрации.

«Юго-Западная железная дорога сообщает, что в связи с монтажом специальных конструкций (деформационных устройств) на железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через Днепр, с 10.00 28 июля до 16.00 1 августа текущего года движение автотранспорта с правого берега Днепра на левый по мосту будет запрещено», - говорится в сообщении КГГА.