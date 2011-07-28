В Киеве до 1 августа частично будет запрещено автодвижение по мостовому переходу
08:59, 28 июля 2011Транспорт/Связь
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В Киеве с 10.00 28 июля до 16.00 1 августа этого года будет запрещено движение автотранспорта с правого берега Днепра на левый по железнодорожно-автомобильному мостовому переходу.
Об этом УНИАН сообщили в отделе информационного обеспечения Киевской городской госадминистрации.
«Юго-Западная железная дорога сообщает, что в связи с монтажом специальных конструкций (деформационных устройств) на железнодорожно-автомобильном мостовом переходе через Днепр, с 10.00 28 июля до 16.00 1 августа текущего года движение автотранспорта с правого берега Днепра на левый по мосту будет запрещено», - говорится в сообщении КГГА.
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