PEOPLEnet предлагает НКРС "мировую" в споре о предоставлении радиочастот

PEOPLEnet обратился в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи Украины (НКРС) с предложением о внесудебном урегулировании вопроса о получении лицензии на пользование радиочастотным ресурсом в диапазоне 1900-2000 МГц. Об этом говорится в официальном обращении председателя наблюдательного совета ЧАО «Телесистемы Украины» Вадима ШУЛЬМАНА к председателю НКРС Петру ЯЦУКУ, копией которого располагает агентство.

Как отмечается в обращении, ЧАО «Телесистемы Украины» (национальный оператор телекоммуникаций, который работает под брендом PEOPLEnet) намерены внедрять новые технологические достижения в области телекоммуникаций, в частности - цифровая сотовая радиосвязь CDMA-2000. Для этого компания в 2009 г. обратилась в НКРС с обоснованным предложением о предоставлении лицензии на право использовать часть радиочастотного ресурса Украины в диапазоне 1900-2000 МГц.

Однако, как отмечается в обращении, вопрос не имел положительного решения. «ЧАО «Телесистемы Украины» тогда получили немотивированный отказ в предоставлении в пользование указанного радиочастотного ресурса. Проанализировав ситуацию, мы пришли к следующему выводу - отказ в выдаче лицензии на пользование радиочастотным ресурсом в диапазоне 1900-2000 МГц обусловлен специфическими факторами и нет причин утверждать, что НКРС отказала нам на законных основаниях», - отмечается в обращении.

Согласно информации, обнародованной в обращении, «ЧАО «Телесистемы Украины» в связи с приведенными фактами вынуждены были обратиться в суд. Сейчас дело об обжаловании отказа НКРС в предоставлении ЧАО «Телесистемы Украины» радиочастотного ресурса рассматривается Окружным административным судом г. Киева. "Однако мы предлагаем решить проблему во внесудебном порядке и сделать это таким образом, чтобы получили выгоду государственный бюджет Украины и потенциальные потребители услуг цифровой сотовой радиосвязи CDMA-2000», - говорится в обращении.

Как отмечается в документе, в случае предоставления ЧАО «Телесистемы Украины» лицензии на пользование радиочастотным ресурсом в полосе радиочастот 1900-2000 МГц одновременно в государственный бюджет будет уплачено как минимум 182,8 млн. грн. Также, в случае предоставления лицензии, в госбюджет будут постоянно поступать суммы НДС (в размере 20% стоимости предоставленных ЧАО «Телесистемы Украины» услуг цифровой сотовой радиосвязи CDMA-2000) и суммы сбора в Пенсионный фонд Украины (в размере 7, 5% от стоимости этих услуг).

По мнению В.ШУЛЬМАНА, положительная реакция регулятора на предложение компании станет доводом в пользу того, что НКРС в своей деятельности придерживается требований ЗУ «О радиочастотном ресурсе Украины», проводит государственную политику в вопросе использования радиочастотного ресурса, способствует внедрению современных информационных технологий, развитию и внедрению новых достижений в области радиосвязи, а также заботится об обеспечении поступлений в госбюджет Украины.