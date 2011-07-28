«Укрзализныця» в этом году потратит на благотворительность 3,6 млн. грн.

«Укрзализныця» в 2011 году запланировала направить на благотворительность 3,6 млн. грн.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в частности, на бесплатный проезд детей направят более 2,5 млн. грн.

Как напоминают в администрации, в 2011 году «Укрзализныця» продолжает благотворительную акцию по бесплатной перевозке детей-сирот и детей, оставшихся без родительской опеки, детей-инвалидов всех категорий; детей военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, и детей погибших шахтеров. Кроме того, в этот перечень добавили детей погибших железнодорожников.

Согласно сообщению, кроме того, на предоставление постельного белья и чая инвалидам и участникам войны, в том числе Великой Отечественной, участникам боевых действий будет потрачено около 1,1 млн. грн.