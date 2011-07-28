На границе с Румынией могут открыть три пункта пропуска для автомобильного сообщения

Кабинет министров Украины осуществляет меры, направленные на подписание межгосударственного договора с правительством Румынии об открытии пунктов пропуска для международного автомобильного сообщения «Дяковцы–Раковец», «Красноильск–Викову де Сус» и «Русская–Ульма».

Как сообщает УНИАН пресс-служба Государственной таможенной службы Украины, об этом заявил председатель ведомства Игорь КАЛЕТНИК во время расширенной выездной коллегии в Черновцах.

На сегодняшний день данные пункты пропуска определены как местные для пересечения границы жителями, проживающими в пограничных районах. С учетом компактного проживания на территории Сторожинецкого, Путильского, Глыбоксккого и Герцаевского районов Черновицкой области этнических румын, это позволит жителям пограничных регионов быстро и комфортно пересекать границу.

И.КАЛЕТНИК подчеркнул, что надеется на решение данного вопроса в ближайшее время.