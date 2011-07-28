«Укрзализныця» увеличивает перевозки автомобилей

В этом году Укрзализныця продолжает перевозить не только пассажиров, но и их автомобили с помощью автомобилевозов. Как сообщает ведомство, за пять месяцев этого года перевезено 1338 автомобилей, что на 161 больше, чем за соответствующий период прошлого года. Эта цифра растет из года в год. В частности, наибольшей популярностью пользуются направления Киев-Симферополь - почти 700 автомобилей, Киев-Днепропетровск - почти 450 автомобилей. Также автомобили курсируют в направлениях Харькова, Донецка и Ужгорода.

Стоимость перевозки автомобиля:

Киев-Днепропетровск - 385,2 грн. за тонну,

Киев-Симферополь - 633,6 грн. за тонну,

Киев-Харьков - 363,6 грн. за тонну,

Донецк-Киев - 553,2 грн. за тонну,

Киев-Ужгород - 588 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Автомобилевоз - двухъярусный вагон с 8 местами для легковых мало- и среднегабаритных автомобилей (максимально допустимая высота автомобиля - 1,7 м). Места снабжены блокировками автомобилей во время движения состава, а вагон защищен сеткой.

Заказать вагон-автомобилевоз возможно по телефонам:

Киев-Пассажирский тел. (044) 465-20-55,

Харьков-Пассажирский тел. (057) 721-20-28,

Симферополь тел. (0652) 66-32-57,

Днепропетровск тел. (0562) 33-63-95.

При заказе услуги, вы получите консультацию, а также расчет стоимости аренды места.