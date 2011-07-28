В Бельгии арестовано кипрское судно с десятью украинцами в составе экипажа

В порту г. Гент (Бельгия) арестовано судно “Eleousa Trikoukiotisa” (судовладелец – кипрская компания «Ocean Tankers»), в составе экипажа которого 10 граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию посольства Украины в Королевстве Бельгия.

Судно находится под арестом в бельгийском порту с начала июня с.г. в связи с задолженностью судовладельца перед экипажем. По состоянию на данное время экипаж обеспечен продуктами питания и питьевой водой, состояние здоровья украинских моряков удовлетворительное.

27 июля с.г. сотрудники посольства Украины приняли участие во встрече работников Администрации порта г. Гент, инспекторов Международного профсоюза моряков и представителей экипажа судна, в ходе которой был затронут вопрос относительно ожидаемого завершения переговоров судовладельца с кредиторами с целью покрытия задолженности.

Членам экипажа судна предложено уполномочить Международный профсоюз моряков представлять их интересы в случае отрицательных результатов кредитных переговоров.

Проведение следующей встречи по этому делу запланировано на 2 августа с.г.

Посольство Украины в Королевстве Бельгия поддерживает постоянный контакт с украинскими моряками и держит это дело на особом контроле.