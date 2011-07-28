Первая очередь полосы аэропорта «Львов» будет открыта ко Дню Независимости

Первая очередь взлетно-посадочной полосы аэропорта «Львов» будет открыта ко Дню Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, об этом сказал сегодня, 28 июля, вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время рабочей поездки во Львов.

Он подчеркнул, что в целом работы на взлетно-посадочной полосе планируется завершить в декабре этого года. Затем к концу года полоса и новый пассажирский терминал во Львове будет сдан в эксплуатацию.

«Здесь сможет работать до 2,5 тыс. специалистов», - сказал вице-премьер-министр Украины.

При этом старый терминал аэропорта будет использоваться как административно-деловой центр авиации и обслуживать VIP-пассажиров.

Напомним, согласно проекту, взлетно-посадочная полоса будет продлена на 795 м, и после реконструкции ее длина составит 3305 метров. Новый аэровокзал с пропускной способностью до 2000 пассажиров в час будет соответствовать всем требованиям терминалов международных аэропортов.