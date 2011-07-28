Охрана ДЖД с начала года предупредила краж на 176 млн. грн.

С начала 2011 года работники общих оперативных групп военизированной охраны Донецкой железной дороги предупредили 214 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 175,9 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ДЖД.

В ходе проведенных мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной ситуации на станциях и участках железной дороги, задержаны и переданы правоохранительным органам 290 расхитителей для принятия мер согласно действующему законодательству.

Как правило, объектами посягательств становятся грузы, которые перевозятся на открытом подвижном составе, в первую очередь это изделия из черных металлов, металлолом и уголь.

С целью предупреждения хищений работниками военизированной охраны сопровождено более 24 тыс. поездов с номенклатурными и другими ценными грузами. Во время сопровождения, с целью отражения нападений злоумышленников на грузы, как предупредительное средство, 10 раз применялось табельное оружие.

Также за указанный период, согласно статье 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в целях прекращения пребывания посторонних лиц на территории объектов железной дороги, перехода железнодорожного пути в неустановленных местах задержано 392 человека, из которых 345 были привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

Как отмечают на ДЖД, сохраняется рост несанкционированного вмешательства в деятельность железной дороги в виде повреждения средств сигнализации и связи, подвижного состава, верхнего строения пути и другого инженерно-технического обустройства. За І полугодие таких случаев насчитывается 346, сумма убытков составила 930,6 тыс. гривен.

Кроме того, нередкими есть случаи проявлений вандализма на станциях и других объектах железной дороги, среди которых посторонние предметы на железнодорожном пути, швыряние камнями в поезда, разбивание светофоров. Все эти действия наносят значительный материальный ущерб, провоцируют сбой в эксплуатационной работе железной дороги, подвергая опасности жизни работников транспорта и пассажиров. За подобные факты задержан и передан в милицию 161 человек.

Кроме того, согласно сообщению, для поддержания правопорядка в пассажирских поездах, решением руководства «Укрзализныци» от 1 июня 2011 года, обеспечено их сопровождение нарядами ведомственной военизированной охраны. Главной задачей работников военизированной охраны при сопровождении пассажирских поездов является предупреждение правонарушений, среди которых: распитие спиртных напитков, курение, выбрасывание мусора из окон, повреждение вагонного оборудования, посадка - высадка на ходу следования поезда и др. В настоящее время сопровождается 14 пар пассажирских поездов формирования ДЖД. В результате проведенной работы прекращено более 1 тыс. правонарушений, 11 человек за совершенные деяния переданы в органы транспортной милиции для принятия мер в соответствии с законом.

Справка УНИАН. 6 января 2011 вступил в силу Закон Украины 2742-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за вмешательство в деятельность транспорта».

Указанный Закон, в частности, предусматривает повышение размеров штрафных санкций более чем в 4 раза за нарушение правил по охране порядка и безопасности движения на железнодорожном транспорте.