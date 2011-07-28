«Азовмаш» изготовит партию новых платформ, не имеющих аналогов в СНГ

Мариупольское ОАО «Азовмаш» изготовит партию новых железнодорожных платформ, не имеющих аналогов в СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Азовмаш».

Согласно сообщению, на предприятии создана сочлененная платформа грузоподъемностью 109,5 тонны и весом тары 30,7 тонны, два опытных образца уже успешно прошли цикл испытаний. Новые платформы будут изготавливаться в ПАО «Азовобщемаш» (входит в сферу корпоративного влияния ОАО «Азовмаш»).

В сообщении отмечено, что вчера, 27 июля, в ПАО «Азовобщемаш» прошло заседание приемочной комиссии под председательством заместителя начальника главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Бронислава КУЧЕРА по запуску в производство этой сочлененной платформы для перевозки контейнеров.

По информации пресс-службы "Азовмаша", по итогам заседания комиссии Б.КУЧЕР отметил, что «за новыми платформами - будущее». «Созданная конструкция более надежна, чем эксплуатируемые длинобазные платформы, ремонтноспособна. При эксплуатации сочлененных платформ для перевозки контейнеров конструкции азовмашевских специалистов провозная способность железнодорожного состава увеличивается на 30% по сравнению с существующими платформами-контейнеровозами», - объяснил Б.КУЧЕР.

Комиссия подписала акт о разрешении производства партии сочлененных платформ в ПАО «Азовобщемаш», которые пройдут затем эксплуатационные испытания. По их результатам будет принято решение о постановке новой продукции завода на серийное производство.

Справка УНИАН. ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, Донецкая область) - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции.

Сегодня «Азовмаш» поставляет свою продукцию более чем в 20 стран мира.

ОАО «Азовмаш» - управляющая компания. В сфере корпоративного влияния ОАО «Азовмаш» - ПАО «Азовобщемаш», ПАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ПАО Головной специализированный конструкторско-технологический институт».. Тесно сотрудничает с «Азовмашем» ЧАО «АзовЭлектроСталь».

50% + 1 акция ОАО «Азовмаш» принадлежит ФГИУ, 50% - 1 - ЗАО «УПТК».