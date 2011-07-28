НКРС выдала лицензии 6 операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче шести лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Комиссия также переоформила две лицензии и продлила срок действия трех лицензий на осуществление услуг в сфере телекоммуникаций, операторам выдано одно разрешения на использование номерного ресурса и переоформлено пять разрешений на использование номерного ресурса.

Комиссия, в частности, выдала лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа компаниям: ООО «Биттернет» на территории Тернопольской области, ООО «Матрица-Алчевск» в Луганской области, ООО «Боспор-телеком» на территории АР Крым, и ООО «Поинт» в Запорожской области.

По заявлению Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения, комиссия своим решением выдала лицензию на дополнительную полосу радиочастот для радиорелейной связи в Тернопольской области.

НКРС также своим решением выделила ООО «Евроинформ» код выбора сети пейджинговой связи “100Z2Z3“ (где Z2Z3=00-код оператора пейджинговой связи) для предоставления услуг абонентам сети пейджингового связи на территории Днепропетровской области.

Кроме того, ПрАО «Украинские радиосистемы» НКРС переоформлены три разрешения для использования номерного ресурса на территории Украины, а именно: на использование кода MNC 02; на использование идентификационного кода сети подвижной связи 68 и на использование кода сети СКС-7 52-хх-y. НКРС переоформила ООО «Голден Телеком» разрешение на использование кода выбора альтернативного маршрута междугородной, международной фиксированной телефонной связи 1021Z3.