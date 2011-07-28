Львовский аэропорт будет соответствовать всем мировым стандартам – Колесников

Взлетно-посадочная полоса и новый пассажирский терминал Львовского аэропорта будут соответствовать всем мировым стандартам, что позволит принимать крупногабаритные самолеты и обслуживать значительное количество пассажиров.

Об этом сегодня заявил во Львове вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, сообщили УНИАН в Львовской областной госадминистрации.

Вице-премьер-министра в поездке сопровождали заместитель председателя Львовской ОГА Владимир ГУБИЦКИЙ, городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ, директор Турнира Евро-2012 в Украине Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

Б.КОЛЕСНИКОВ ознакомился с ходом строительства взлетно-посадочной полосы, на котором задействовано более 300 рабочих и 102 единиц техники и механизмов. Также он побывал на строительстве нового пассажирского аэровокзала, где был продемонстрирован стенд с изображением плана терминала, схемы движения пассажиров и техники, транспортные решения.

«Взлетно-посадочная полоса и новый пассажирский терминал Львовского аэропорта будут соответствовать всем мировым стандартам, что позволит принимать крупногабаритные самолеты и обслуживать значительное количество пассажиров. Старый терминал будет использоваться в качестве административного центра авиации. Для работы в аэропорту будет задействована, прежде всего, молодежь – выпускники львовских вузов», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.