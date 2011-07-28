Дорожники проводят в Киевской области рейды из-за загрязнения полос отвода

Служба автомобильных дорог в Киевской области совместно с ГП «Киевдорупр» (дорожное управление) начала проведение специальных рейдов по выявлению нарушителей санитарного состояния полос отвода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

Как отмечается в сообщении, одна из задач дорожников - уборка мусора в полосе отвода автомобильных дорог. Однако в последнее время наблюдается массовый вывоз строительных отходов и мусора в больших полиэтиленовых пакетах к урнам, установленным возле остановок общественного транспорта, автопавильонов и в местах отстоя автотранспорта. Урны, не рассчитанные на такие объемы, очень быстро переполняются, и уже через несколько дней возле них вырастают кучи мусора, отмечают в «Укравтодоре». Например, только с одной остановки в с. Круглик по дороге Киев-Одесса за 10 дней дорожники вывезли три полных грузовика КАМАЗ со строительным и бытовым мусором. Подобная ситуация существует и на дорогах Киев-Знаменка и Киев-Чоп, говорится в сообщении.

По данным ведомства, при этом таблички-предупреждения, информационные щиты, призывы к сознательности и порядочности никаких результатов не принесли. «К сожалению, юридических рычагов воздействия на этих лиц у нас нет», - констатируют в ведомстве. В связи с этим было принято решение проводить рейды.

Фотографии номеров автомашин, на которых вывозились значительные объемы мусора, были переданы в ГАИ с целью установления их владельцев. «К нашему удивлению, среди владельцев автомашин оказались не только жители окрестных населенных пунктов, но и представители государственных органов власти», - заявляют в «Укравтодоре». Как отмечают в ведомстве, они готовы провести разъяснительную работу среди установленных лиц, однако особых надежд на то, что такая мера решит проблему глобально, не имеют.

«Уже через год Украина будет принимать Чемпионат по футболу Евро-2012. Поэтому мы имеем немного времени, чтобы научиться выбрасывать мусор в специально отведенные места», - отмечается в сообщении.