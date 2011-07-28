Убыток компании «Астелит» вырос на 15,8%

Убыток оператора мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) во 2-м квартале 2011 года вырос по сравнению с 2 кварталом 2010 года на 15,8% (на 2,7 млн. долл.) и составил 19,8 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

При этом, по сравнению с 1 кварталом 2011 года убыток компании в отчетном периоде снизился на 18,9%, или на 4,6 млн. грн.

Во втором квартале 2011 года доход компании составил 88,3 млн. долл., и вырос на 12,9% по сравнению с 1 кварталом 2011 года, в то время, как по сравнению с 2 кварталом 2011 года, доход снизился на 1,3%. Доход в гривневом эквиваленте составил 703,9 млн. грн., и вырос на 13,3% по сравнению с прошлым кварталом, снизившись на 0,8% по сравнению с 2 кварталом 2010 года.

Во втором квартале 2011 года операционная рентабельность life:) продолжила демонстрировать позитивную динамику. Во втором квартале оператор зафиксировал показатель EBITDA на уровне 23,7 млн.долл., что составляет 26,1% роста по сравнению с 1 кварталом 2011 года и 16,7% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Соответственно, во втором квартале маржа EBITDA выросла на 4,1 пункта до 26,8% с 22,7% (второй квартал 2010 года) во многом благодаря сочетанию таких факторов, как эффективное управление расходами, новый подход к дилерской комиссии и сети продаж, что привело к сокращению расходов на продажи и маркетинг.

На протяжении второго квартала число активных абонентов выросло на 4,9% до 6,4 миллиона по сравнению с предыдущим кварталом, преимущественно благодаря региональным кампаниям оператора, нацеленным на привлечение новых абонентов. По сравнению с первым кварталом 2011 года, абонентская база life:) оставалась стабильной на уровне 8,7 млн. абонентов.

Квартальный показатель ARPU (среднемесячный доход с абонента) по активным абонентам вырос на 27% по сравнению с прошлым годом, и на 9,3% по сравнению с предыдущим кварталом, и составил 3,4 долл. Показатель MoU (ежемесячный трафик) вырос на 50,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8,6% по сравнению с первым кварталом 2011 года до 237,3 минут.

Как отметил главный исполнительный директор life:) Александр БАРИНОВ, во втором квартале этого года компания продолжила запуск и продвижение продуктов и сервисов, нацеленных на региональные и сезонные потребности абонентов. Кроме того, компания постоянно улучшала и расширяла сеть, что также стало важным фактором позитивной динамики второго квартала.

Справка УНИАН. Сегодня сеть life:) охватывает территорию, на которой проживает 96,9% населения страны. По состоянию на второй квартал 2011 года украинский GSM-оператор life:) обслуживает 8,7 миллиона абонентов как предоплаченной, так и контрактной и корпоративной форм подключения. life:) сотрудничает с 530 роуминг-партнерами, предоставляя своим абонентам роуминг в 180 странах мира. По состоянию на сегодня в 108 городах Украины работают 212 центров обслуживания абонентов и эксклюзивных магазинов life:). Кроме этого, абоненты могут заказать услуги life:) в 188 брендированных пунктах продаж и 42 800 GSM и не-GSM точках продаж по всей Украине.