Чистая прибыль компании "Яндекс" выросла на 11%

Чистая прибыль компании "Яндекс" (Россия) во втором квартале 2011 года составила 1,1 млрд. рублей (40,1 млн. долларов США) и увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2010 года.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем на 57% - до 4,5 млрд. рублей (161,7 млн. долларов США).

Операционная прибыль составила 1,4 млрд. рублей (49,1 млн. долларов США) и увеличилась на 20% по сравнению с вторым кварталом 2010 года.

Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA2) составил 1,9 млрд. рублей (68,2 млн. долларов США) и увеличился на 32% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2010 года. Рентабельность по операционной прибыли составила 30,3%.

Доля компании на российском поисковом рынке составила во втором квартале 2011 года

64,6% (данные Liveinternet). Количество хитов на поиске (SERPs) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2010 года на 60%.

Количество рекламодателей превысило 144 тысячи, что на 41% больше, чем во втором квартале прошлого года, и на 13% больше, чем в первом квартале 2011 года.

Справка УНИАН. "Яндекс" - крупнейшая российская поисковая система и интернет-портал. По данным Liveinternet на декабрь 2010, доля "Яндекса" на поисковом рынке - 64%. "Яндекс" присутствует также в Украине, Казахстане и Беларуси.