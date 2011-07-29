УЗ электрифицирует 95 км участка Полтава — Кременчуг — Бурты

Для внедрения скоростного движения в 2011 году году «Укрзализныця» электрифицирует 95 км участка Полтава - Кременчуг - Бурты (Малая Перещепинская — Кременчуг). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, кроме того, будет проводится электрификация 176 км участка Полтава-Красноград-Лозовая, работы на этом участке продолжатся и в следующем году.

Как отмечается в сообщении, в 1 полугодии для электрификации этих участков установлено 3726 опор контактной сети, 1304 фундамента, 442 анкера, смонтировано 829 консолей и 760 кронштейнов, на участке Полтава - Кременчуг построена высоковольтная линия 10 кВ длиной 22 км.

Как отмечают в ведомстве, большинство работ по модернизации и ремонтов основных средств хозяйства электроснабжения в этом году осуществляется на направлениях внедрения скоростного движения поездов: Киев - Коростень - Львов и Киев - Полтава - Красноград - Лозовая - Донецк. В частности, для обновления контактной сети заменено 1773 опоры, 110 км контактного провода, 136 км несущего троса, 18,5 тыс. шт. высоковольтных изоляторов. Для улучшения состояния высоковольтных линий электропередач устройств сигнализации, централизации и блокировки заменено 870 опор, 151 км проводов, 7,6 тыс. шт. изоляторов. Также модернизировано 2 тяговые подстанции постоянного тока, отремонтировано 7 силовых трансформаторов, заменено 13 высоковольтных выключателей контактной сети.

Напомним, в целом эксплуатационная длина электрифицированных путей железных дорог Украины составляет 45% от общей эксплуатационной длины при этом удельный вес электротяги в эксплуатационной работе превышает 89,7%.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» утвердила программу электрификации на 2011-2016 гг., согласно которой в ближайшие шесть лет ведомство планирует электрифицировать в целом 1562 км эксплуатационной длины железнодорожных путей. Электрификация будет проведена на участках, находящихся на направлениях разграничения движения пассажирских и грузовых поездов и на участках внедрения скоростного движения по пяти железных дорогах: Южной, Одесской, Приднепровской, Юго-Западной и Донецкой.