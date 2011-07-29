«Укрзализныця» напоминает о запрете курения на вокзалах и в поездах

В связи с усилением жаркой погоды «Укрзализныця» напоминает о запрете курения в поездах, на территории вокзалов и станций в соответствии с правилами «Перевозка пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины» Как сообщает пресс-центр, правила категорически запрещают курение в вагонах поездов (Пункт 7.17 раздела 7 в редакции приказа Министерства транспорта и связи N 943 от 09.09.2009).

Кроме того, согласно статье 110 Кодекса об административных правонарушениях, курение в вагонах (в том числе в тамбурах) влечет предупреждение или взыскание штрафа от 5 до 20 необлагаемых минимумов (85-340 гривен).