ЮЗЖД временно отменила курсирование двух пригородных поездов

Юго-западная железная дорога в связи с временным уменьшением пассажиропотока на участке Коростень - Овруч - Белокоровичи отменила курсирование двух пригородных поездов. Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, с 22 июля по 26 августа текущего года отменено курсирование дизель-поезда № 874/873 сообщением Коростень - Возляково, а с 24 июля по 21 августа отменено курсирование дизель-поезда № 875/876 Коростень - Казатин.

Чтобы избежать недоразумений, ЮЗЖД призывает пассажиров обращать внимание на изменения в расписании движения поездов пригородного сообщения.