В Киеве почти на месяц будет закрыто движение троллейбуса № 14

В Киеве в связи с проведением капитального ремонта бульвара Леси Украинки почти на месяц будет закрыто движение троллейбуса № 14.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в частности, этот троллейбус не будет курсировать с 30 июля до 20 августа 2011 года.

Также временно будет закрыто движение троллейбуса №38 – с 30 до 31 июля.

На этот период будет организована работа автобусных маршрутов: №14 «Ботанический сад – Железнодорожный вокзал» (трасса следования троллейбусного маршрута №14); №38 «Музей истории ВОВ – ст. м. «Выдубичи» (трасса следования троллейбусного маршрута №14) с правом проезда с месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе.

Также в связи с капитальным ремонтом проезжей части на бульваре Леси Украинки с 23.00 29 июля до 06.00 1 августа будет частично ограничено движение автотранспорта на участке от переулка Щорса до ул. Бассейной.

Кроме того, из-за реконструкции проспекта Николая Бажана с 23.00 29 июля до 06.00 1 августа будет частично ограничено движение автотранспорта на участке от Харьковской площади до Харьковского путепровода.