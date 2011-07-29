ДЖД из-за жары принимает дополнительные меры безопасности

Донецкая железная дорога в связи с повышением температуры в Украине принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности движения поездов.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ДЖД, это связано с физическими процессами, происходящими в рельсах при их нагревании.

В частности, организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, укомплектованных всем необходимым инвентарем.

Как отмечается в сообщении, железнодорожный путь ежедневно подвергается температурным и динамическим воздействиям. Однако под влиянием аномально высоких или низких температур меняется состояние верхнего строения пути, в частности рельсов и стыковых накладок. Когда температура воздуха значительно повышается, металл, из которого изготовлены рельсы, расширяется. Это может деформировать путь и таким образом угрожать безопасности движения. Поэтому в настоящее время проводится усиленная проверка состояния железнодорожного полотна. В частности, работники путевого хозяйства дороги организовали ежедневные дополнительные обходы путей, при которых опытные специалисты с помощью путеизмерительных и дефектоскопических приборов проверяют состояние рельсошпальной решетки и зазоры в стыках рельсов. Измерения температуры рельсов в период наиболее высоких температур проводятся ежечасно.

По данным ДЖД, в жаркие летние дни на некоторых участках рельсы железнодорожного полотна разогреваются до более 50 °С. К примеру, рекордная температура ДЖД была зафиксирована 27 июля по станции Волноваха — 57 °С.

Как отмечается в сообщении, высокая температура требует изменения условий эксплуатации железной дороги с тем, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности. По правилам эксплуатации, если температура рельсов более 50 °С, то скорость движения поездов ограничивается. На сегодня предупреждение об ограничении скорости действует в основном с 12 по 18 часов.

Кроме того, из-за жары и для улучшения условий проезда пассажиров на ДЖД проводятся контрольные проверки систем водоснабжения, вентиляции и кондиционирования в пассажирских поездах. Перед каждым отправлением в рейс обязательно осматривается все оборудование вагона. В каждом вагоне обязательно есть аптечка для оказания первой медицинской помощи. Если пассажиру станет плохо, нужно обратиться к проводнику или начальнику поезда, в случае необходимости начальник поезда может вызвать «скорую» к ближайшей станции.

На вокзалах Донецкой железной дороги работают медицинские пункты, где можно получить консультацию специалиста, а в случае тяжелого состояния — медицинскую помощь.