Польша представила итоги расследования Смоленской катастрофы

Польская правительственная комиссия во главе с министром внутренних дел Ежи МИЛЛЕРОМ представила окончательные итоги расследования авиакатастрофы президентского ТУ-154 под Смоленском в апреле 2010 года.

В докладе нет слова "вина", так как комиссия не должна была называть ответственных за произошедшее, передает Би-Би-Си .

Вместе с тем польские эксперты заявили, что польскими пилотами и российскими диспетчерами был допущен ряд существенных ошибок.

Экипаж производил снижение ниже минимально допустимой высоты на большой скорости в плохих метеоусловиях, говорится в докладе.

Смоленский аэропорт не отвечал требованиям безопасности при посадке самолета в условиях ограниченной видимости: в частности, не горели около 30% сигнальных ламп, а растущие вокруг деревья могли служить помехой для радиосигналов, заявил представитель комиссии Мачей ЛАСЕК.

Комиссия признала, что высота дерева, которое задел крылом самолет, соответствовала нормам. При этом было отмечено, что уже после катастрофы деревья вокруг аэропорта были вырублены.

Кроме того, члены комиссии заявили о нарушениях при подготовке летчиков в 36-м полку, отвечавшем за правительственные рейсы. Среди прочего, было заявлено о недостаточной подготовке летного состава.

На пресс-конференции, например, заявили, что пилоты не знали, что если в аэропорту нет радиомаячной системы инструментального захода на посадку (а в Смоленске ее не было), то команда автоматического ухода на второй круг не сработает.

В докладе говорится, что все 88 пассажиров и восемь членов экипажа погибли в момент удара о землю.

"Конфигурация самолета в момент столкновения с землей не давала пассажирам и экипажу какой-либо возможности выжить после происшествия", – сказано в окончательном отчете.

В докладе говорится, что при запросе дипломатического разрешения на полет двух самолетов Ту-154М и Як-40 Польша, кроме стандартной информации, запросила у МИД России "актуальные схемы и процедуры аэродрома "Смоленск Северный", а также просила "направить российского штурмана перед вылетом из Варшавы".

В конце марта 2010 года Москва обратилась в Посольство Польши с просьбой подтвердить необходимость предоставления штурманов, однако в Варшаве решили от этой заявки отказаться.

В 36-м спецполке получили разрешения на выполнение полетов и посадку за день до вылета, однако «актуальных схем и процедур аэропорта «Северный» в них не содержалось.

Самолет разбился при заходе на посадку на аэродром "Северный" 10 апреля 2010 года. Все 96 человек, находившихся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского, погибли.

Би-Би-Си напоминает, что обнародованный ранее доклад Международного авиационного комитета (МАК), в котором ответственность за катастрофу возлагается на экипаж президентского авиалайнера, вызвал жесткую критику со стороны Варшавы.

В отчете МАК от 12 января 2011 года говорится, что ответственность за крушение лайнера лежит на его экипаже, принявшем решение садиться в тумане.

Кроме того, считают в МАК, присутствие в кабине пилотов главнокомандующего ВВС Польши "вплоть до столкновения самолета с землей оказало психологическое давление на принятие решения командира о продолжении снижения в условиях неоправданного риска с доминантной целью выполнения посадки во что бы то ни стало".

О ненадлежащем состоянии аэродрома "Северный" в докладе МАК не говорилось.

Брат погибшего президента Ярослав КАЧИНЬСКИЙ назвал доклад МАК "насмешкой над Польшей", а премьер-министр страны Дональд ТУСК отметил, что отчет неполон.

Руководство Польши полагает, что диспетчеры российского аэропорта "Северный" частично виноваты в катастрофе, поскольку не потребовали от пилотов уйти на другой аэродром.

Однако российская сторона неоднократно заявляла, что авиадиспетчеры не вправе запретить посадку самолету главы иностранного государства.