Диспетчер в Смоленске дезинформировал пилотов Ту-154 о правильности курса – комиссия Польши

Варшава. Польский правительственный самолет Ту-154 при подходе к высоте принятия решения о посадке отклонялся от правильного курса более чем на 100 метров, однако диспетчер Смоленского аэродрома не указал экипажу на это.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом на пресс-конференции в Варшаве сказал представитель польской правительственной комиссии, которая исследовала причины трагедии, Веслав ЕДИНАК.

Он отметил, что диспетчер Смоленского аэродрома на своем мониторе должен был увидеть такое значительное отклонение, и проинформировать об этом экипаж самолета, однако не сделал этого.

“Есть лишь два объяснения, почему это не сделано: либо устройство не действовалр, либо человек был несоответственно подготовлен”, - отметил В.ЕДИНАК.

Он сказал, что польские эксперты не получили от россиян видеозаписей с мониторов диспетчеров Смоленского аэродрома от 10 апреля 2010 года, которые позволили бы однозначно выяснить, что видели на них работники наземного обслуживания.

Представитель комиссии заметил, что диспетчер все время подтверждал экипажу правильность курса, невзирая на то, что самолет летел с таким значительным отклонением.

Согласно заключениям польских экспертов, представленным в окончательном отчете о причинах Смоленской катастрофы, дезинформирование пилотов диспетчерами о правильности курса и запоздалая команда об отходе на “второй круг” – это два из шести основных обстоятельств, повлекших трагедию.

Остальные четыре обстоятельства касаются действий польских пилотов: использование радио-, а не барометрического высотомера; недостаточная реакция на команду PULL UP системы TAWS; попытка отойти на “второй круг” в автоматическом режиме; недостаточность тренингов на самолетах Ту-154.

Как сообщал УНИАН, самолет Президента Польши Леха Качиньского Ту-154 разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. Погибли всех 96 человек, которые находились на борту, - 88 пассажиров, в том числе Президент Л.Качиньский, и восемь членов экипажа.