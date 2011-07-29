Станцию метро «Выставочный центр» в Киеве откроют до конца года

До конца этого года в столице откроют станцию метро «Выставочный центр».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Владимира ФЕДОРЕНКО.

«В этом году у нас задание открыть станцию «Выставочный центр», а в 2012 году будут введены в эксплуатацию еще две новых станции Куреневско-Красноармейской линии метро в сторону массива Теремки. Их рабочие названия – «Ипподром» и «Одесская». Между станциями будут перегоны 850 м и 1,5 км, а это очень большой объем строительства», - отметил В.ФЕДОРЕНКО.

Он также сообщил, что в 2012 году планируется начать строительство линии метро на жилой массив «Троещина». По словам начальника метрополитена, сегодня рассматривают два варианта прохождения линии метро в левобережной части столицы: по улице Бальзака и улице Маяковского. На строительство каждой станции нужно 2-3 года.

В целом, как сообщил В.ФЕДОРЕНКО, в соответствии со Стратегией развития столицы, до 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 31 станцию метрополитена, а также построить новое депо - «Теремки».

Говоря о перспективах развития столичного метро до 2025 года, В.ФЕДОРЕНКО также рассказал, что планируется усовершенствовать систему навигации пассажиров: каждой линии присвоить цвет, каждой станции дать номер. «Это удобно для иностранных туристов, которым трудно запомнить украинские названия станций», - отметил он.

Кроме того, по словам начальника КП «Киевский метрополитен», учитывая постоянный прирост населения столицы, сегодня существует необходимость увеличивать подвижной состав и уменьшать интервалы движения между поездами.

«Мы учли эти особенности в проекте стратегии. Поэтому на новых линиях у нас запроектированы станции, рассчитанные на шесть вагонов. Это значительно увеличит пропускную способность метрополитена. К сожалению, на действующих станциях нельзя увеличивать длину подвижного состава, поскольку для этого придется закрывать на длительное время станцию, чтобы расширять и достраивать ее на 20 м в длину, а это не целесообразно», - объяснил руководитель столичной подземки.