Кабмин выделил 100 млн. грн. на строительство метро в Харькове - Добкин

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении Харькову около 100 млн. грн. на строительство станции метро «Победа».

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на голову ОГА Михаила ДОБКИНА.

Он отметил, что деньги поступят осенью и будут освоены до конца текущего года.

«Эти деньги будут освоены в 2011 году исключительно на строительство станции метро «Победа». Думаю, мы начнем получать эти средства, начиная с сентября. Времени у нас мало, необходимо будет осваивать по 25 млн. грн. на месяц - это не так и мало», - сказал М.ДОБКИН.

Справка УНИАН. «Проспект Победы» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена, которая в настоящее время строится. Будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская» и станет конечной этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотный круг троллейбусов.

Харьковский метрополитен - второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит в год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые располагаются на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.