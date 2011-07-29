Более 70% перевозочных документов УЗ уже оформляются с помощью электронных накладных

По состоянию на 28 июля более 70% перевозочных документов «Укрзализныци» оформляются по безбумажной технологии через АС «Клиент УЗ» (автоматизированная система).

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», при этом более 45% клиентов осуществляют операции с использованием ЭЦП (электронной цифровой подписи). В целом на сегодня к АС «Клиент УЗ» подключилось 6578 грузоотправителей.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» рассчитывает к концу 2012 года полностью отказаться от бумажного документооборота при грузоперевозках внутри Украины.

Справка УНИАН. С 1 июля 2011 года “Укрзализныця” перешла с бумажного на электронное оформление документов при перевозке грузов во внутреннем сообщении.

В основе электронного документооборота лежит обмен данными автоматизированных систем железной дороги и клиента с применением электронной цифровой подписи, которой будет удостоверяться электронная накладная. Электронные документы будут применяться на всех этапах перевозочного процесса - от согласования заявки до момента получения груза.

Электронный документооборот осуществляется с помощью автоматизированной системы - АС «Клиент УЗ». Первое оформление, при котором весь необходимый документооборот осуществлялся в электронном виде с помощью системы «Клиент-УЗ», произведено 1 июля в Запорожской области между станциями «Кушугум»-«Запорожье-Левое» Приднепровской ж/д.