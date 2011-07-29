В Украине могут создать единую морскую поисково-спасательную службу

Министерство инфраструктуры Украины с целью обеспечения надлежащего функционирования системы поиска и спасения на море выступает с инициативой создания Морской поисково-спасательной службы.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, соответствующий проект постановления Кабинета министров Украины «Об обеспечении системы поиска и спасения на море» разработан Министерством инфраструктуры Украины и выносится на общественное обсуждение.

Согласно сообщению, сейчас функции по обеспечению поиска и спасения на море выполняются различными предприятиями, которые принадлежат к сфере управления Мининфраструктуры. Подобная разветвленность приводит к отсутствию единой политики, невозможности осуществлять качественное управление и обеспечивать эффективное функционирование системы поиска и спасения на море. Поэтому возникла необходимость создания единого предприятия, на которое будут возложены все функции по обеспечению поиска и спасения на море. Таким предприятием станет Морская поисково-спасательная служба.

Содержание службы предлагается осуществлять за счет перераспределения поступлений от портовых сборов, в частности, корабельного сбора.

Как отмечают в министерстве, создание службы позволит значительно повысить эффективность проведения в Украине операций по постоянному несению аварийно-спасательной готовности для оказания помощи людям и объектам, терпящим бедствие на море; поиску и спасению людей, оказанию им первой неотложной помощи и эвакуации на берег и пр.

Кроме того, будет решен ряд вопросов, которые сейчас стоят перед нашим государством, в частности, относительно эффективного организационно-технического обеспечения функционирования национальной системы поиска и спасения на море, в том числе ресурсного и финансового обеспечения, взаимодействия с международными, национальными и региональными структурами по вопросам поиска и спасения на море и т.п..

Замечания и предложения к проекту акта могут направляться заинтересованными юридическими и физическими лицам в течение месяца со дня опубликования в Государственную администрацию морского и речного транспорта.