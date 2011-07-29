ЮЗЖД назначила дополнительное курсирование поезда в Вышгород на 30-31 июля
18:06, 29 июля 2011Транспорт/Связь
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В связи с проведением 30 и 31 июля текущего года в г. Вышгород украинского этапа мирового чемпионата по Формуле-1 на воде Юго-Западная железная дорога назначила дополнительное курсирование дизель-поезда сообщением Киев-Петровка - Вышгород - Киев-Петровка.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
Согласно сообщению, 30 июля пригородный поезд будет курсировать ежечасно, 31 июля курсирование будет каждые два часа.
Первое отправление дизель-поезда со ст. Киев-Петровка в 8.00, последнее отправление - со ст. Вышгород в 22.30.
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