ЮЗЖД назначила дополнительное курсирование поезда в Вышгород на 30-31 июля

В связи с проведением 30 и 31 июля текущего года в г. Вышгород украинского этапа мирового чемпионата по Формуле-1 на воде Юго-Западная железная дорога назначила дополнительное курсирование дизель-поезда сообщением Киев-Петровка - Вышгород - Киев-Петровка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, 30 июля пригородный поезд будет курсировать ежечасно, 31 июля курсирование будет каждые два часа.

Первое отправление дизель-поезда со ст. Киев-Петровка в 8.00, последнее отправление - со ст. Вышгород в 22.30.