ЮЗЖД увеличила перевозку пассажиров в дальнем сообщении на 8,5%

За первое полугодие 2011 года Юго-Западная железная дорога перевезла в дальнем сообщении свыше 20,8 млн. пассажиров - это на 1639,4 тыс. человек (на 8,5%) больше по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, с начала 2011 года общий пассажирооборот на ЮЗЖД составил 8252,9 млн. пасс./км, в частности, в пригородном сообщении - 2958,8 млн. пасс./км и в дальнем сообщении - 5294,2 млн. пасс./км.

Чтобы обеспечить спрос на пассажирские перевозки, железная дорога за 6 месяцев 2011 года, кроме графиковых поездов, назначила еще 61 пару дополнительных поездов на 214 рейсов в праздничные и выходные дни из Киева в города: Чоп, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Симферополь, Москва, Каменец-Подольский, Хмельницкий. Для праздничных перевозок было сформировано 13 дополнительных составов и подготовлено 215 вагонов.

Для организации перевозки повышенного пассажиропотока летом в мае и июне 2011 года было назначено 13 летних графиковых поездов.