Министр обороны Польши подал в отставку после отчета о Смоленской катастрофе

Варшава. Министр обороны Польши Богдан КЛИХ подал в отставку из-за выявленных польской правительственной комиссией нарушений в подчиненном министерству 36-ом авиаполку, ответственном за перевозку польских высокопоставленных должностных лиц.

Как сообщают польские СМИ, глава польского правительства Дональд ТУСК принял отставку министра.

“Я решил это сделать сейчас, чтобы никто не смог мне сказать, что в такой сложной ситуации мне не хватило отваги”, - сказал Б.КЛИХ сегодня на пресс-конференции.

Министр отметил, что с нетерпением ждал обнародования окончательной версии доклада причин Смоленской катастрофы, которая, среди прочего, подтвердила, что Министерство обороны не принимало участия в организации полета 10 апреля 2010 года.

По словам Б.КЛИХА, он не давал согласия на перелет высших должностных лиц одним самолетом в Смоленск.

“Решение о том, что все будут на борту одного самолета приняла канцелярия Президента”, - сказал он.

Он также назвал “нелегким” этот отчет для армии, поскольку документ свидетельствует о ряде проблем в специальном 36-ом авиаполку, который обслуживал полеты высших должностных лиц Польши.

Как сообщал УНИАН, польская правительственная комиссия сегодня обнародовала окончательный отчет причин Смоленской авиакатастрофы, в котором главную вину за трагедию возложила на пилотов, которые пытались уйти на “второй круг” в автоматическом режиме, что было невозможным из-за отсутствия системы ILS на аэродроме в Смоленске.

Экипаж в конечной фазе полета также полагался на показания радио, а не барометрического высотомера, который показывал им на несколько десятков метров большую высоту, чем они находились в действительности над уровнем полосы.

Согласно заключениям польских экспертов, диспетчеры Смоленского аэродрома должны были видеть более чем 100-метровое отклонение от правильного курса, но по неизвестным причинам не уведомили об этом экипаж.