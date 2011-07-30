Азаров: Кабмин профинансирует строительство двух пассажирских катеров для Севастополя

Правительство Украины профинансирует строительство для Севастопола двух пассажирских катеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в субботу журналистам в Севастополе.

«Я знаю проблему так называемых речных трамваев (в Севастополе), что они старые. Не знаю как насчет десяти (вопрос был задан именно о десяти катерах), надо все считать», - сказал глава правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, «мы все посчитаем, прикинем, но то, что надо там менять хотя бы парочку… на пару я гарантирую».

Вместе с тем премьер не уточнил, в какие сроки будет осуществлено финансирование. «Я специально сейчас еду на этот завод (Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе), чтобы все абсолютно вопросы, которые там накопились изучить и принять решение. Причем оно будет абсолютно взвешенным». Как добавил Н.АЗАРОВ, «вот чем наше правительство характеризуется, это тем, что мы не занимаемся авантюризмом, мы не раскручиваем в обществе всякие пандемии там, где их нет, не пугаем никакими угрозами, а занимаемся своим делом».

Сегодня в Севастополе Н.АЗАРОВ посетил в Первой городской больнице сдаваемое в эксплуатацию отделение эндоваскулярной и миниинвазийной хирургии, после этого он отбыл на Севастопольский морской завод.