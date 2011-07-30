Почти половина поляков считают непонятными причины Смоленской катастрофы - опрос

Варшава. Представленный вчера польской правительственной комиссией рапорт причин Смоленской авиакатастрофы не дал четкого ответа на вопрос, почему самолет с Президентом Польши Лехом Качинским и другими высокими должностными лицами разбился 10 апреля 2010 года.

Об этом свидетельствует опрос SMG/KRC MillwardBrown для TVN24.

Непонятными причины катастрофы назвали 49% опрошенных против 24%, которые сказали, что в целом рапорт объяснил, почему дошло до катастрофы.

26% не имели собственного мнения по этому поводу.

В то же время половина опрошенных не разделяет критику правительственного рапорта крупнейшей оппозиционной партией “Право и справедливость”, которую возглавляет родной брат трагически погибшего Президента Ярослав КАЧИНСКИЙ.

26% считают, что партия Я.КАЧИНСКОГО справедливо оценивает документ.

Как сообщал УНИАН, вчера польская правительственная комиссия после почти 14 месяцев расследования причин Смоленской авиакатастрофы представила свой конечный рапорт.

Согласно выводам польских экспертов, главной причиной катастрофы стали ошибки пилотов, которые в последней фазе полета воспользовались радио, а не барометрическим высотомером, и пытались отойти на “второй круг” в автоматическом режиме, что было невозможно на Смоленском аэродроме из-за отсутствия там системы ILS.

Польская комиссия также пришла к выводу, что диспетчеры Смоленского аэродрома дезинформировали пилотов о правильности курса и приказали прервать снижение слишком поздно.

Контролируемая российскими властями МАК в январе этого года возложила всю вину за трагедию на польских пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц на борту пытались посадить самолет “любой ценой”.

Польская комиссия не нашла подтверждения давления на пилотов, чтобы они сажали самолет, несмотря на сильный туман.