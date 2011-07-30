В Конго более 100 человек погибли при столкновении речных судов

Более 100 человек погибли при столкновении двух речных судов в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

Спастись удалось 83 пассажирам. По словам одного из выживших, на борту обоих судов находились более 200 человек.

Он также рассказал, что одно плавучее средство представляло собой три соединенных друг с другом моторных каноэ. Оба судна шли в темноте без освещения.

Власти Демократической Республики Конго сообщили журналистам, что они пока не могут говорить о точном количестве погибших, так как ждут результатов расследования.