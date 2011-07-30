"Турецкие Авиалинии" хотят вдвое увеличить число рейсов в Украину – до 60 в неделю

Авиакомпания «Турецкие Авиалинии» (Turkish Airlines) планирует увеличить число рейсов в Украину в два раза и довести их до 60 в неделю.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил генеральный директор, и глава правления компании Темель КОТИЛЬ в Киеве на пресс-конференции по случаю признания «Турецких Авиалиний» лучшей авиакомпанией Европы.

По его словам, сегодня вопрос об увеличении рейсов решается в Госавиаслужбе Украины.

«Если нам разрешат в двое увеличить число рейсов – мы сделаем это… Если бы Госавиааслужба сказала «Да», мы могли бы даже вчера увеличить число рейсов», - отметил Т.КОТИЛЬ.

Также, он сообщил, что компания «Турецкие Авиалинии» готова осуществлять код-шеринговые рейсы с украинской авиакомпанией «АэроСвит».

Напомним, что авиакомпания Turkish Airlines в июне 2011 года в Париже, по результатам опроса среди 18,8 миллиона пассажиров из 100 стран получила престижную награду Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Европы».

Второе место в категории «Лучшая авиакомпания Европы» заняла швейцарская авиакомпания Swiss International Air Lines (Swiss), третье – немецкая авиакомпания Lufthansa.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Турецкие Авиалинии» (Turkish Airlines) основана в 1933 г. с базовым флотом из 5 самолетов. Компания является членом сообщества «Star Allianse». На сегодняшний день компании присвоено 4 звезды и она является владельцем 174 воздушных суден, совершающих рейсы по 183 маршрутам по всему миру, а именно по 41 внутренним и 142 международным направлениям.

«Турецкие Авиалинии» начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Самбул-Киев-Стамбул в 1993 году.

На сегодняшний день авиакомпания из Стамбула в Украину осуществляет 31 рейс в неделю - в Киев, Одессу, Симферополь, Донецк, Днепропетровск, Львов.