ДТП в Донецкой области. Погибли четыре человека

В Донецкой области во время столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в 9.08 31 июля в Тельмановском районе, на автодороге между селами Старогнатовка - Гранитное, водитель легкового автомобиля Renault Logan выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем IFA.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека (водитель и пассажиры легкового автомобиля).