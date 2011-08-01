PCC Mukachevo запустила крупнейший в Украине ж/д терминал по перевалке сжиженного газа

ИП «Петро Карбо Хем - Мукачево» (Petro Carbo Chem Mukachevo, PCC Mukachevo) 30 июля презентовало крупнейший в Украине перевалочный терминал по приемке, хранению и отгрузке сжиженных углеводородных газов и продуктов нефтехимии с железнодорожных цистерн широкой колеи в железнодорожные цистерны европейского стандарта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что перевалочный комплекс мощностью до 500 тыс. тонн в год находится в Мукачево (Закарпатская область). Уникальность его местоположения обусловлена близостью к границам соседних с Украиной государств (Венгрия - 30 км, Словакия - 40 км, Польша - 80 км, Румыния - 100 км), а также наличием подъездных железнодорожных путей европейского стандарта (ширина колеи - 1435 мм) и стандарта стран СНГ (ширина колеи - 1520 мм).

На терминале будет производиться обработка сжиженного газа в основном российского и казахского производства.

Для увеличения оперативности обработки грузов и таможенного оформления на территории комплекса планируется создание поста Ужгородской таможни.

Сегодня клиентами терминала являются компании «КонсалтингВорлдвайд» (Венгрия), «Топливо» (Болгария), «ДБ Шенкер» (Польша), «M-Chemicals» s.r.o. (Словакия), «Черкассы-Азот» (Украина), «Ровно-Азот» (Украина), «Bell Holding Corp.» (Венгрия), «PRVA Slovenska Propanbutanova» (Словакия).

«Уникальное расположение терминала, высокая технологичность и безопасность делает его надежным связующим звеном между Азией и Европой, наполняя реальным смыслом потенциал Украины как большой транзитной державы», - заявил директор ИП «Петро Карбо Хем - Мукачево» Сергей ПОГУЛЯЙЛО.

При этом он добавил, что отдельным направлением в развитии терминала является участие в обеспечении внутреннего рынка сжиженным газом.

«Западно-украинские области не располагают достаточной инфраструктурой хранения и реализации сжиженного газа, и мы надеемся, что появление мощного терминала в Мукачево позволит изменить ситуацию со снабжением региона сжиженным газом и будет способствовать снижению цен на этот экономичный вид моторного топлива для автомобилистов», - отметил руководитель предприятия.

Также он добавил, что значительным проектом в рамках развития терминала в Мукачево является строительство цеха по заправке газовых баллонов. Объект запланирован ко вводу в эксплуатацию в 2012 году. «Мы не рассматриваем поставки баллонного газа как бизнес - это исключительно социальный проект, направленный на улучшение обеспечения местного населения этим энергоносителем», - отметил С.ПОГУЛЯЙЛО.

«Петро Карбо Хем - Мукачево» планирует вывести терминал на полную загрузку в октябре 2011 г.

Справка УНИАН. Иностранное предприятие «Петро Карбо Хем - Мукачево» (Petro Carbo Chem Mukachevo) расположено в с. Павшино Закарпатской области (Украина).

Предприятие имеет перевалочный комплекс, позволяющий принимать, хранить и отгружать сжиженные углеводородные газы и продукты нефтехимии с железнодорожных цистерн широкой колеи в железнодорожные цистерны европейского стандарта.

Перевалочный комплекс осуществляет перевалку: сжиженных углеводородных газов (пропан, бутан, их смеси) с железнодорожных цистерн стандарта СНГ в цистерны евро-стандарта; количество постов единовременного перелива сжиженных углеводородов - 7 цистерн СНГ и 5 евро-цистерн, номинальная мощность - более 500 тыс. т/год; продуктов нефтехимической промышленности (бензина, дизтоплива, сероуглерода, бензола, и др.) с железнодорожных цистерн стандарта СНГ в цистерны евро-стандарта, и наоборот; количество постов единовременного перелива продуктов нефтехимии - 3 цистерны СНГ и 3 евро-цистерны, номинальная мощность - более 300 тыс. т/год.