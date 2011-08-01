ЮЖД вложит в инфраструктуру для ускорения движения поездов 3 млрд. грн.

В этом году в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года Южная железная дорога направит около 3 млрд. грн. на капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры, чтобы ускорить движение поездов до 160 км / час.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

В частности, для внедрения скоростного движения поездов на магистрали будут проведены качественные изменения. В направлении курсирования скоростных поездов будут стоять совершенно новые платформы шириной четыре метра, будут установлены специальные павильоны, система GPS, которая будет предупреждать пассажира за 5 км о приближении поезда. «Мы впервые в Украине делаем микропроцессорное управление движения на участке от Полтавы до Лозовой. Прокладывается система доступа в Интернет в поездах », - отметил начальник ЮЖД Виктор ОСТАПЧУК.

Кроме того, по его словам, для внедрения скоростных поездов необходимо осуществить электрификацию 270 км железнодорожных путей. Причем для того, чтобы поезда следовали в Донецк и Харьков со скоростью 160 км/ч, будут убраны грузовые поезда в направлении Кременчуга - для этого параллельно электрифицируется 120 км направления Полтава-Кременчуг.

В целом ЮЖД уже выполнила 30% запланированных работ по внедрению движения скоростных поездов, на что из запланированных средств освоено 1 млрд. грн. Согласно сообщению, вскоре темпы ремонтных работ будут ускорены. «До конца года инфраструктура для приема скоростных поездов будет готова на 90%», - отметил В.ОСТАПЧУК.

В марте 2012 года начнется обкатка скоростных поездов Hyundai и Skoda на Южной железной дороге. Сейчас в Харькове создается специальное депо для обслуживания этих поездов.

Напомним, для обеспечения комфортной перевозки пассажиров во время чемпионата Европы по футболу на направлениях внедрения скоростного движения в Украине поступят шесть межрегиональных двухсистемных электропоездов производства «Hyundai Rotem», еще четыре поезда - до конца 2012 года.