Рейсы «АэроСвита» задерживаются из-за акции протеста пилотов

Около 5% рейсов авиакомпании «АэроСвит» сегодня задерживаются из-за акции протеста пилотов самолетов Боинг-737.

Об этом сообщил УНИАН помощник генерального директора «АэроСвита» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ, комментируя появившуюся информацию о задержках рейсов авиакомпании.

По его словам, это акция протеста, не забастовка, поскольку пилоты выходят на работу, однако «отказываются выполнять рейсы, мотивируя это морально-психологическим состоянием, которое не позволяет осуществлять полеты, в связи с тем, что не был выполнен ряд выплат пилотам». Как отметил он, пострадали как внутренние, так и международные рейсы. «Есть задержки рейсов в Москву, Афины, Дюссельдорф, Габмург, Одессу, Симферополь», - отметил С.КУЦЫЙ. По его словам, однако, сейчас задерживаются только рейсы на вылет из «Борисполя», с инициативной группой пилотов достигнута договоренность, что рейсы на прибытие в «Борисполь» будут выполняться.

По словам С.КУЦЕГО, основные требования пилотов - индексация выплат, начало оплаты труда по новому Положению, которое предусматривает увеличение выплат на 18%. Как отметил он, в данное время администрация компании отрабатывает с инициативной группой пилотов ситуацию, готовятся документы для подписания, ведется работа с банками для осуществления выплат. Сумма требуемых выплат не называется.