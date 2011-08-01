«Киевский метрополитен» за первое полугодие понес 123 млн. грн. убытков

Финансовым результатом хозяйственной деятельности КП "Киевский метрополитен" за первое полугодие 2011 года стал убыток в размере 123,0 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”.

На протяжении первого полугодия Киевским метрополитеном перевезено 255,1 млн. пассажиров, из них: 191,6 млн. пассажиров - платные перевозки, 63,5 млн. пассажиров - льготные перевозки.

Доходы предприятия за этот период составили 475,1 млн. грн., из них от перевозок пассажиров - 358,1 млн. грн. Остальные доходы предприятия: от предоставления площадей в аренду (согласно решению Киевсовета "О бюджете города Киева на 2011 год", 50% этих поступлений подлежит обязательному перечислению в бюджет столицы) - 9,6 млн. грн.; от предоставления площадей для размещения рекламы - 3,9 млн. грн. Другие доходы метрополитена, в частности, от предоставления услуг посторонним организациям, реализации вторресурсов и тому подобное составили 12,1 млн. грн.

Еще 29,2 млн. грн. доходов - это начисленная амортизация на безвозмездно переданные из КГГА основные средства.

Кроме того, перевезено льготных категорий пассажиров по решениям Киевсовета на сумму 66,3 млн. грн. и получено бюджетное ассигнование за льготный проезд из городского бюджета - 11 млн. грн. За первое полугодие перевезено льготных категорий пассажиров по льготам, установленным законодательством Украины, на сумму 78,6 млн. грн. и получено бюджетное ассигнование за льготный проезд из государственного бюджета - 51,2 млн. грн.

В то же время расходы Киевского метрополитена за указанный период составили 598,1 млн. грн., из них: на оплату труда - 200,6 млн. грн.; отчисления в государственные и социальные фонды - 74,6 млн. грн.; приобретение материалов, сырья, комплектующих для ремонта вагонов, путей, эскалаторов, кабельного хозяйства и тому подобное - 40,2 млн. грн.; электроэнергия - 38,4 млн. грн.; тепло -, водоснабжение, топливо, газ - 13,6 млн. грн.; амортизация - 110,4 млн. грн.; другие операционные расходы (обязательное аварийно-спасательное обслуживание, банковские услуги, вывоз мусора, связь, охрана труда, налоги и тому подобное) - 19,8 млн. грн.

Кроме того, обязательный платеж в размере 50% суммы поступлений от аренды составил 4,7 млн. грн.; на финансовые и другие расходы (обслуживание кредитов, привлеченных на приобретение вагонов, строительство метрополитена за счет бюджетных средств, пополнение оборотных средств, другие расходы) было потрачено 95,8 млн. грн.