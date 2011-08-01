Соболевский назначен главой Госинспекции по безопасности на морском и речном транспорте
14:22, 01 августа 2011Транспорт/Связь
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Григория СОБОЛЕВСКОГО председателем Государственной инспекции Украины по безопасности на морском и речном транспорте.
Текст соответствующего указа обнародован на официальном сайте главы государства.
Кроме того, другим указом В.ЯНУКОВИЧ назначил Бориса НИКИФОРОВА первым заместителем председателя Государственной инспекции по безопасности на морском и речном транспорте.
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