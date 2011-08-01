В Стамбуле из-за задержки рейса „АэроСвита” ожидают вылета в Украину 67 пассажиров

В связи с задержкой рейса компании „АэроСвит” утром 1 августа в международном аэропорту им. Ататюрка (г. Стамбул) 67 пассажиров (граждане Украины и Турции) продолжают оставаться в зоне вылета аэропорта.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александра ДИКУСАРОВА.

Организовано питание пассажиров, ожидающих вылета, заверил он.

С целью предоставления помощи пассажирам в аэропорту постоянно находится украинский консул, сообщил А.ДИКУСАРОВ.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Турции и Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 5% рейсов авиакомпании «АэроСвит» задерживаются из-за акций протеста пилотов самолетов Боинг-737.

Помощник генерального директора «АэроСвита» по связям с общественностью Сергей КУЦЫЙ отметил, что это акция протеста, не забастовка, поскольку пилоты выходят на работу, однако «отказываются выполнять рейсы, мотивируя это морально-психологическим состоянием, которое не позволяет осуществлять полеты, в связи с тем, что не был выполнен ряд выплат пилотам».

Как отметил он, пострадали как внутренние, так и международные рейсы. «Есть задержки рейсов в Москву, Афины, Дюссельдорф, Гамбург, Одессу, Симферополь», - сообщил С.КУЦЫЙ.

По его словам, основные требования пилотов - индексация выплат, начало оплаты труда по новому положению, которое предусматривает увеличение выплат на 18%. Он отметил, что сейчас администрация компании отрабатывает с инициативной группой пилотов ситуацию, готовятся документы для подписания, ведется работа с банками для осуществления выплат. Сумма необходимых выплат не называется.