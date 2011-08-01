ПЖД увеличила перечисления в бюджет и целевые фонды на 4,1%

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за I полугодие 2011 г. увеличила относительно I полугодия 2010 г. перечисления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования на 4,1% - до почти 1,338 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

В частности, в госбюджет перечислено 704,725 млн. грн. против 698,168 млн. по итогам января-июня прошлого года. В местные бюджеты Днепропетровской, Запорожской областей и АР Крым – 189,331 млн. грн. против 156,542 млн. грн.

Взносы ПЖД в государственные целевые фонды социального страхования выросли на 12,975 млн. грн. – до 443,9 млн. грн.

Основной доход за I полугодие дорога получила от грузовых перевозок.

Пассажирские перевозки за указанный период оставались убыточными.