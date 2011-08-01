В Черкассах планируют закупать старые троллейбусы из Европы

Руководство КП "Черкассыэлектротранс" планирует закупать троллейбусы, которые эксплуатировались ранее в европейских городах.

Как сообщил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности директора КП «Черкассылектротранс» Виталий ДЯДЧЕНКО, предприятие уже послало запросы в муниципалитеты городов Европы, где есть электротранспорт с вопросом о возможности выкупа старых троллейбусов.

Как отметил он, уже поступило предложение из одного с городов Германии, где предлагаются спаренные троллейбусы по цене 22 тыс. евро за каждый. В случае покупки 7 этих троллейбусов, восьмой троллейбус будет подарен на запчасти. Все эти троллейбусы прошли капитальный ремонт. К тому же Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов финансировать покупку бывших в употреблении троллейбусов из Европы, сообщил В.ДЯДЧЕНКО.

По словам директора КП «Черкассыэлектротранс», у города есть три пути обновления подвижного состава троллейбусного парка: покупка новых троллейбусов, замена кузовов, или покупка старого транспорта. Как сообщил В.ДЯДЧЕНКО, по всем трем направлениям ведутся переговоры. Так, например, чтобы заменить один кузов в троллейбусе необходимо заплатить до 90 тысяч долларов, в зависимости от комплектации. Новые троллейбусы будут стоить около 220 тысяч евро.