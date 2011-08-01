Самолет «АэроСвита» вылетел из Симферополя в Киев с шестичасовым опозданием

Самолет компании «АэроСвит» рейсом «Симферополь-Киев», который должен был вылететь в 7.10, направился в столицу в 13.00. Задержка вылета была обусловлена акцией протеста пилотов.

Об этом УНИАН сообщил представитель симферопольского аэропорта.

Согласно расписанию, размещенном на сайте аэропорта, задерживаются еще 5 рейсов «АэроСвита» - в Москву и Киев.

Ранее в понедельник исполнительный директор симферопольского аэропорта Сергей ШАПКА сообщил журналистам, что билеты на шесть рейсов «АэроСвита» купили более 700 человек.

Как сообщал УНИАН, по данным помощника генерального директора «АэроСвита» по связям с общественностью Сергея КУЦЕГО, около 5% рейсов авиакомпании «АэроСвит» задерживаются сегодня, 1 августа, из-за акции протеста пилотов самолетов «Боинг-737».

По словам С.КУЦЕГО, летчики требуют индексации выплат, оплаты труда по новому положению, которое предусматривает увеличение выплат на 18%.